Росія вдарила реактивним "Шахедом" по магазину на Одещині: кількість поранених зросла до 4

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Удар по магазину на Одещині

Російські війська атакували магазин в Одеській області реактивним безпілотником типу "Шахед". За оновленою інформацією, внаслідок удару четверо людей дістали поранення, будівлю магазину частково зруйновано, також пошкоджено автомобілі.

Про удар спершу повідомив президент України Володимир Зеленський.

На місці атаки працюють екстрені служби, постраждалим надають допомогу.

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Зеленський наголосив на необхідності подальшої підтримки України з боку міжнародних партнерів для захисту від російських атак. Під постійними ударами перебувають житлові будинки, магазини, енергетичні об’єкти та інша критична інфраструктура.

Президент також розкритикував сигнали щодо можливого послаблення санкцій проти Росії з боку США та інших партнерів. Він підкреслив, що підстав для скасування обмежень немає, оскільки Росія продовжує війну проти України.

"Санкції за агресію проти України, за війну проти нас. Нічого не змінилось, війна не зупинилась. Санкції не повинні бути зняті", – заявив Зеленський.

Він додав, що Росія має припинити війну, а для захисту України необхідно посилювати тиск на агресора.

Згодом удар прокоментував очільник ОВА Олег Кіпер. Він наголосив, що під атакою був звичайний продуктовий супермаркет.

Фото: Олег Кіпер в Telegram Одеська область, удар по магазину

"Попередньо відомо про чотирьох постраждалих. Усім надається необхідна медична допомога", – сказав він.

Фото: Олег Кіпер Telegram

Фото: Олег Кіпер у Telegram Наслідки атаки по Одеській області