Внаслідок ударів в Одеській області пошкоджено багатоповерхівки, банк і підприємство

В Одеській області внаслідок ворожих атак в ніч на 15 жовтня пошкоджено дві багатоповерхівки, приватне підприємство і офіс банку. За інформацією станом на ранок, потерпілих немає.
Про це повідомив у Facebook голова ОВА Олег Кіпер. На місцях атаки триває ліквідація наслідків.
«На Одещині внаслідок чергових атак ворога пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, приміщення приватного підприємства та офісну будівлю комерційного банку», – сказав Кіпер.
У ДСНС уточнили, що в Одеському районі частково пошкоджено нежитлову квартиру на 17-му поверсі 21-го поверхового будинку та балкон квартири на 15-му поверсі 25-ти поверхового будинку.
«В Білгород-Дністровському районі горіла надвірна споруда для зберігання дров, пошкоджено дах непрацюючого виробничого цеху. Роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги», – зазначили рятувальники.