Внаслідок ударів в Одеській області пошкоджено багатоповерхівки, банк і підприємство

Люди не постраждали.

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В Одеській області внаслідок ворожих атак в ніч на 15 жовтня пошкоджено дві багатоповерхівки, приватне підприємство і офіс банку. За інформацією станом на ранок, потерпілих немає.

Про це повідомив у Facebook голова ОВА Олег Кіпер. На місцях атаки триває ліквідація наслідків.

«На Одещині внаслідок чергових атак ворога пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, приміщення приватного підприємства та офісну будівлю комерційного банку», – сказав Кіпер.

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У ДСНС уточнили, що в Одеському районі частково пошкоджено нежитлову квартиру на 17-му поверсі 21-го поверхового будинку та балкон квартири на 15-му поверсі 25-ти поверхового будинку.

«В Білгород-Дністровському районі горіла надвірна споруда для зберігання дров, пошкоджено дах непрацюючого виробничого цеху. Роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги», – зазначили рятувальники.

Фото: Олег Кіпер Facebook Удари по Одеській області