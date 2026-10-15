Захисники у ніч на четвер знешкодили 536 з 580 ворожих дронів

Є влучання на 31 локації.

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У ніч на 15 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударними БпЛА типу Shahed і «Гербера» та дронами-імітаторами. Била ними з напрямків Орла, Міллерова, Шаталова, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії і окупованих Донецька і Криму.

За попередньою інформацією, захисники знешкодили 536 дронів. Про це повідомили Повітряні сили.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває.