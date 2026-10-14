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Федоров заявив про відновлення роботи Starlink на швидкості 160 км/год. Це важливо для перехоплення дронів

Ексміністр не повідомив деталі про домовленості. 

Федоров заявив про відновлення роботи Starlink на швидкості 160 км/год. Це важливо для перехоплення дронів
Starlink
Фото: Дія

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив про відновлення роботи Starlink для українських військових на швидкості до 160 кілометрів на годину. Про це він повідомив у Telegram увечері 14 жовтня.

Тепер ударні дрони і дрони-перехоплювачі повинні знову полетіти, сказав він. Подробиць домовленостей не уточнив.

«Тепер потрібно попрацювати над тим, щоб узагалі прибрати обмеження швидкості для Starshield (військова супутникова система компанії SpaceX для захищенного зв'язку і роботи спецобладнання. – Ред.)», – прокоментував ексміністр. 

У міністерстві оборони журналістам повідомили, що робота звʼязку до 160 км на годину покращилася, але робота з компанією триває, пише Суспільне.

Федоров під час роботи в уряді підтримував прямий контакт з Ілоном Маском, який очолює компанію SpaceX. 

Про припинення роботи на швидкості 160 км на годину вранці 14 жовтня повідомили військові. Це зірвало деякі заплановані місії та створило труднощі в відбитті російських дронових атак. 

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