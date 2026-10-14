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У Вінниці росіяни двічі атакували об’єкт цивільної інфраструктури (оновлено)

Інформації про постраждалих наразі немає.

У Вінниці росіяни двічі атакували об’єкт цивільної інфраструктури (оновлено)
голова ОВА Наталя Заблолтна на місці удару
Фото: скриншот

У Вінниці внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"У Вінниці пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури внаслідок ворожої атаки ворога. Є руйнування", – ідеться у повідомленні.

Станом на зараз без постраждалих.

О 20:24 за інформацією Заболотної, внаслідок повторної ворожої атаки у Вінниці вдруге за сьогодні зафіксовано пошкодження обʼєкта цивільної інфраструктури. Усі відповідні служби виїхали на місце.

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