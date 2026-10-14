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Британія прискорить постачання ППО Україні, – Бернем

Лондон прискорює постачання засобів ППО, щоб їх якомога швидше розгорнули в Україні.

Британія прискорить постачання ППО Україні, – Бернем
Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента України Володимира Зеленського в незмінній підтримці та повідомив про прискорення постачання засобів протиповітряної оборони британського виробництва. 

Про це повідомляє The Guardian.

Під час зустрічі Зеленського на Даунінг-стріт, Бернем наголосив, що Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну.

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"Ми на вашому боці, і це не зміниться", – сказав британський прем’єр.

Він назвав останні дні "темними й важкими" для України через масовані російські бомбардування та висловив співчуття тим, хто втратив близьких.

Бернем також повідомив, що Лондон прискорює постачання засобів ППО, щоб їх якомога швидше розгорнули в Україні. Крім того, він закликав міністрів розглянути всі можливі варіанти допомоги Києву.

Під час зустрічі Зеленський подякував Великій Британії за підтримку та наголосив на важливості міжнародних партнерів для України.

"Наш народ, ми вижили і продовжуємо виживати саме тому, що у нас є сильні партнери, і я дуже пишаюся тим, що ми маємо одного з найсильніших партнерів у нашій історії, і це ваш народ, Енді", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів балістичними ракетами та сотнями безпілотників, а енергетичного перемир’я досі немає. За його словами, дії РФ свідчать про ескалацію, тоді як Україна прагне завершення війни.

Бернем заявив, що Зеленський готовий обговорити пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я, однак Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України.

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Також Зеленський повідомив, що планує обговорити з британським прем’єром труднощі з обміном розвідувальними даними та доступом до системи супутникового зв’язку Starlink.

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