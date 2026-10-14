Болгарія планує приєднатися до антидронової ініціативи НАТО до кінця жовтня

Болгарія розраховує офіційно приєднатися до ініціативи НАТО з протидії дронам до 30 жовтня.
Про це заявив міністр оборони Димитар Стоянов, передає БГНЕС.
Очільник оборонного відомства наголосив, що Болгарія бере активну участь у проєкті Drone Edge. Країна вже виділила 80 млн євро на закупівлю 20 систем протидії дронам — 10 мобільних та 10 стаціонарних — у межах механізму SAFE. Крім того, Болгарія планує підписати меморандум із Іспанією про спільні закупівлі та готується до навчання власних операторів у 2027 році.
Водночас Стоянов розмежував Drone Edge та окремий проєкт із захисту від низьколітаючих повітряних загроз, до якого країна поки не приєдналася. Участь у ньому передбачає щорічний внесок у розмірі 220 тисяч євро. За словами міністра, раніше країна аналізувала фінансові спроможності, проте зараз Міноборони вважає цю суму цілком прийнятною для бюджету й готується вступити до проєкту у найближчі терміни.
У дискусію також включився прем'єр-міністр Румен Радев, закликавши не плутати ці програми з проєктом протибалістичної оборони «FREYJA». У ньому після приєднання Польщі беруть участь уже десять держав, проте остаточні параметри та необхідні ресурси для кожного учасника поки залишаються не до кінця визначеними.
- У ніч на вівторок 13 жовтня безпілотники атакували два судна біля чорноморського узбережжя Болгарії, внаслідок чого одне з них затонуло.
- Ці удари стали вже другою за тиждень атакою безпілотників на торговельні судна поблизу болгарських вод. Так, 6 жовтня два судна зазнали ударів за приблизно 130–150 км на схід від міста Бяла. Затонуло судно Alfa Watan. А на борту ABLE після атаки спалахнула пожежа, усіх 18 членів екіпажу евакуювали.
- Глава болгарського уряду попросив у ЄС і НАТО технічної допомоги для встановлення осіб, причетних до атак 6 жовтня. Владі країни не вдалося знайти уламки безпілотників, що дозволили б визначити їхнє походження.