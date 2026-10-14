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Болгарія планує приєднатися до антидронової ініціативи НАТО до кінця жовтня

Країна вже виділила 80 млн євро на закупівлю 20 систем протидії дронам.

Болгарія планує приєднатися до антидронової ініціативи НАТО до кінця жовтня
Міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов
Фото: EPA/UPG

Болгарія розраховує офіційно приєднатися до ініціативи НАТО з протидії дронам до 30 жовтня.

Про це заявив міністр оборони Димитар Стоянов, передає БГНЕС.

Очільник оборонного відомства наголосив, що Болгарія бере активну участь у проєкті Drone Edge. Країна вже виділила 80 млн євро на закупівлю 20 систем протидії дронам — 10 мобільних та 10 стаціонарних — у межах механізму SAFE. Крім того, Болгарія планує підписати меморандум із Іспанією про спільні закупівлі та готується до навчання власних операторів у 2027 році.

Водночас Стоянов розмежував Drone Edge та окремий проєкт із захисту від низьколітаючих повітряних загроз, до якого країна поки не приєдналася. Участь у ньому передбачає щорічний внесок у розмірі 220 тисяч євро. За словами міністра, раніше країна аналізувала фінансові спроможності, проте зараз Міноборони вважає цю суму цілком прийнятною для бюджету й готується вступити до проєкту у найближчі терміни.

У дискусію також включився прем'єр-міністр Румен Радев, закликавши не плутати ці програми з проєктом протибалістичної оборони «FREYJA». У ньому після приєднання Польщі беруть участь уже десять держав, проте остаточні параметри та необхідні ресурси для кожного учасника поки залишаються не до кінця визначеними.

  • У ніч на вівторок 13 жовтня безпілотники атакували два судна біля чорноморського узбережжя Болгарії, внаслідок чого одне з них затонуло. 
  • Ці удари стали вже другою за тиждень атакою безпілотників на торговельні судна поблизу болгарських вод. Так, 6 жовтня два судна зазнали ударів за приблизно 130–150 км на схід від міста Бяла. Затонуло судно Alfa Watan. А на борту ABLE після атаки спалахнула пожежа, усіх 18 членів екіпажу евакуювали. 
  • Глава болгарського уряду попросив у ЄС і НАТО технічної допомоги для встановлення осіб, причетних до атак 6 жовтня. Владі країни не вдалося знайти уламки безпілотників, що дозволили б визначити їхнє походження.
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