The Hill: Трамп не запросив спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори у США

Президент США Дональд Трамп відмовився від багаторічної практики запрошення міжнародних спостерігачів ОБСЄ для моніторингу проміжних виборів до Конгресу. Це викликало критику серед політиків, які вважають незалежне спостереження важливою умовою прозорості виборчого процесу.

Про це пише The Hill.

США запрошували спостерігачів від ОБСЄ на президентські та проміжні вибори з 2002 року. Моніторинг здійснює Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Реклама

Відмова від запрошення спостерігачів викликала занепокоєння через те, що США можуть опинитися в одному переліку з Росією та Білоруссю, які також відмовлялися від міжнародного спостереження за виборами. Останні вибори в цих країнах широко критикували за порушення демократичних стандартів.

Сенаторка-демократка Джин Шахін, яка завершує роботу на посаді провідної представниці меншості в Комітеті Сенату із закордонних відносин, назвала рішення адміністрації Трампа несумісним із принципами свободи, демократії та прозорості.

Вона закликала Білий дім поважати роль незалежних спостерігачів і дотримуватися тих самих стандартів, яких США очікують від інших демократичних держав.

В ОБСЄ також обурилися через відмову. Президент Парламентської асамблеї організації Пере Жоан Понс заявив, що після понад двох десятиліть практики запрошення спостерігачів це рішення є суттєвим відступом від усталеної демократичної традиції.

Водночас місія ОБСЄ не має повноважень визначати легітимність виборів або примусово забезпечувати виконання своїх рекомендацій. Її завдання оцінювати умови проведення голосування та пропонувати зміни для відповідності демократичним стандартам.

У Білому домі захистили рішення адміністрації. Речниця Лорен Біс заявила, що американські вибори організовуватимуть, проводитимуть і спостерігатимуть за ними самі громадяни США.

Деякі демократи побоюються, що відмова від міжнародного моніторингу може бути частиною підготовки до оскарження результатів виборів або спроб федеральної влади впливати на виборчі процеси у штатах. Зокрема, конгресмен Джо Морелле повідомив, що обговорює з виборчими посадовцями та юристами можливі судові дії на випадок спроб обмежити виборчі права американців.