Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю здійснила чергову спробу обрати генерального секретаря ООН, але результату ці зусилля не мали.

Як пише The Guardian, дипломатка з Коста-Рики Ребека Грінспан отримала 10 голосів, чого достатньо для перемоги, але, як і у будь-яких голосуваннях Радбезу, 5 постійних членів володіють правом вето. Грінспан не вдалося заручитися повною підтримкою їх усіх.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі мав всім голосів "за", але три держави з числа постійних членів не хочуть бачити його наступним генсеком. Дипломатка з Об'єднаних Арабських Еміратів Лана Нуссейбех також не виконала всіх умов для обрання.

Нинішній процес вибору наступника для генсека Антоніу Гутерреша, термін повноважень якого завершується 31 грудня, вже став найдовшим в історії. Ребека Грінспан залишається головною фавориткою: у разі перемоги вона стане першою в історії жінкою на посаді генерального секретаря ООН, а також першою очільницею організації, яка має єврейське коріння.