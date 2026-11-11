Голова Офісу президента наголосив, коли буде результат – його публічно оголосять.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов не став коментувати, чи продовжує Росія вимагати відведення Сил оборони України з Донбасу під час переговорів.

Про це в голова ОП запитали журналісти під час брифінгу після зустрічі в Абу-Дабі.

Буданов наголосив, що не розголошуватиме змісту переговорного процесу.

"Питання, які порушуються під час переговорів, – це питання переговорів. Важливий лише результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено", – сказав він.

Що відомо про результат фінального дня перемовин в Абу-Дабі?

Представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф поїдуть 12 листопада до Володимира Путіна в Москву обговорити результати перемовин. Згодом вони зустрінуться з представниками України в Дубліні.