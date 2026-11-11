Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо

Голова Офісу президента наголосив, коли буде результат – його публічно оголосять.

Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Кирило Буданов
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов не став коментувати, чи продовжує Росія вимагати відведення Сил оборони України з Донбасу під час переговорів.

Про це в голова ОП запитали журналісти під час брифінгу після зустрічі в Абу-Дабі.

Буданов наголосив, що не розголошуватиме змісту переговорного процесу.

"Питання, які порушуються під час переговорів, – це питання переговорів. Важливий лише результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено", – сказав він.

Що відомо про результат фінального дня перемовин в Абу-Дабі?

  • Кушнер повідомив про певний прогрес у перемовинах, проте зазначив, що питання територій – досі найскладніше. 
  • Також на переговорах домовились про обмін полоненими, який, за словами Давида Арахамії, може бути одним з найбільших.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies