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Переговори в Абу-Дабі завершились: Кушнер та Віткофф поїдуть в Москву до Путіна

Візит запланований вже на завтра, 12 листопада.

Переговори в Абу-Дабі завершились: Кушнер та Віткофф поїдуть в Москву до Путіна
Стів Віткофф і Джаред Кушнер
Фото: ОПУ

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують 12 листопада відвідати Москву, щоб обговорити з Володимиром Путіним результати переговорів в Абу-Дабі. Американська сторона заявила, що бачить можливості для подальшого просування дипломатичного процесу.

Про це повідомив Джаред Кушнер на брифінгу, інформує LB.ua.

"Ми зі Стівом Віткоффом завтра вирушимо до Москви, щоб зустрітися з Путіним і обговорити те, що сьогодні обговорювали. Ми бачимо певні можливості та перспективи», – заявив він.

Перед зустріччю Путіна та Зеленського росіяни хочуть більше прогресу, – Кушнер

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Кушнер також зазначив, що Європі варто було б визначити одного представника, який міг би виступати від імені всіх європейських країн. За його словами, це стало б більшим досягненням, ніж домогтися від Росії згоди на участь Європи в переговорах.

Він також зазначив, що нинішній підхід до врегулювання війни не дає результатів, адже Європа вже п'ятий рік живе в умовах найтривалішої за довгий час війни на континенті.

За словами Кушнера, російська сторона вважає, що перед особистою зустріччю Володимира Путіна та Володимира Зеленського потрібно досягти більшого прогресу в переговорах.

"Між лідерами немає ні любові, ні довіри", – заявив він, коментуючи перспективи їхньої зустрічі.

Арахамія повідомив про позитивні тенденції

За словами учасника української переговорної делегації Давида Арахамії, після візиту до Москви Кушнер та Віткофф поїдуть до Володимира Зеленського. Тоді варто буде призначити дату нового рпаунду переговорів.

"У нас хороший імпульс, щоб знайти рішення до нового року", – додав він.

Голова російської делегації Володимир Мединський раніше заявив журналістам, що сторони домовилися про масштабний обмін полоненими.

Він також стверджував, що російська делегація не спілкувалася з європейськими представниками, а їхній статус у переговорному процесі нібито "залишається незрозумілим для Москви". Водночас, за словами Мединського, під час переговорів вдалося досягти взаєморозуміння з окремих питань європейської системи безпеки.

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