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Дві російські ракети "Бандероль" перетнули повітряний простір Молдови

Центр повітряних операцій продовжує здійснювати моніторинг.

Дві російські ракети "Бандероль" перетнули повітряний простір Молдови
Ілюстративне фото
Фото: 24 канал

Національна система моніторингу Молдови повідомила про вторгнення у повітряний простір країни двох російських крилатих ракет "Бандероль" (S8000).

Про це повідомило Міноборони Молдови.

Перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку села Яски Одеської області у напрямку села Тудора Штефан-Водського району, покинувши національний повітряний простір о 06:09 у напрямку села Староказаче Одеської області.

Друга ракета перетнула державний кордон о 06:06 з боку села Лиманське Одеської області у напрямку села Первомайськ Придністровського сегмента, покинувши національний повітряний простір о 06:10 у напрямку села Роздільна Одеської області.

"Центр повітряних операцій продовжує здійснювати моніторинг повітряного простору у координації з компетентними органами та партнерами", - йдеться в повідомленні. 

  • Росія вже не вперше порушує повітряний простір Молдови. Так, 31 жовтня під час масованої російської атаки по Україні в повітряному просторі Молдови зафіксували два безпілотники. Це був вже другий подібний інцидент за добу.
  • А від початку року в Молдові зафіксували 63 випадки несанкціонованого прольоту безпілотників, із яких 15 — у жовтні.
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