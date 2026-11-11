Дві російські ракети "Бандероль" перетнули повітряний простір Молдови

Національна система моніторингу Молдови повідомила про вторгнення у повітряний простір країни двох російських крилатих ракет "Бандероль" (S8000).
Про це повідомило Міноборони Молдови.
Перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку села Яски Одеської області у напрямку села Тудора Штефан-Водського району, покинувши національний повітряний простір о 06:09 у напрямку села Староказаче Одеської області.
Друга ракета перетнула державний кордон о 06:06 з боку села Лиманське Одеської області у напрямку села Первомайськ Придністровського сегмента, покинувши національний повітряний простір о 06:10 у напрямку села Роздільна Одеської області.
"Центр повітряних операцій продовжує здійснювати моніторинг повітряного простору у координації з компетентними органами та партнерами", - йдеться в повідомленні.
- Росія вже не вперше порушує повітряний простір Молдови. Так, 31 жовтня під час масованої російської атаки по Україні в повітряному просторі Молдови зафіксували два безпілотники. Це був вже другий подібний інцидент за добу.
- А від початку року в Молдові зафіксували 63 випадки несанкціонованого прольоту безпілотників, із яких 15 — у жовтні.