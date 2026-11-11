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Батька Меган Маркл повторно заарештували у США

Чоловік зняв з ноги електронний браслет.

Батька Меган Маркл повторно заарештували у США
Сімейне фото Томаса Маркла з донькою Меган
Фото: Daily Mail

82-річний Томас Маркл, який є батьком герцогині Сассекської Меган і тестем принца Гаррі, вдруге потрапив за ґрати після того, як позбувся електронного браслета на нозі.

Як пише BBC, чоловік порушив умови запобіжного заходу, тому більше не зможе перебувати вдома в очікуванні суду у справі щодо причетності до сексуального насильства щодо дітей.

Маркл проведе наступні тижні у слідчому ізоляторі без права на внесення застави. Суд також призначив йому медичну перевірку, щоб гарантувати належний стан здоров'я та прийом усіх необхідних ліків з урахуванням поважного віку обвинуваченого. 

Батько Меган Маркл потрапив до правоохоронців через знайдені в його власності матеріали щодо примусу неповнолітніх до сексуальних дій. Герцогиня Сассекська конфліктувала з ним ще з 2018 року, не дозволяла бачитися з онуками, а минулоріч остаточно розірвала стосунки саме через причетність до злочинів проти дітей. 

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