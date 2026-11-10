У Великобританії заарештували військовослужбовця США, якого підозрюють у допомозі Росії

Чоловік перебуває під вартою за підозрою у сприянні російській розвідці.

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Військовослужбовця армії США заарештували у Великій Британії за підозрою у сприянні російській розвідці.

Про це пише Reuters.

41-річного чоловіка заарештували поблизу міста Глостер, на заході Англії і він залишається під вартою у поліцейській дільниці Лондона.

Військовослужбовця підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями про національну безпеку, які стосуються отримання або розголошення захищеної інформації та сприяння іноземній розвідувальній службі. Поліція заявила, що країною, до якої стосуються звинувачення, є Росія.

Директор ФБР Каш Патель заявив: «Цей важливий арешт пов’язаний із звинуваченнями у шпигунстві, що викликає найбільше занепокоєння у Сполучених Штатів та наших союзників».