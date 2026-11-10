"Громадянство або податкове резидентство РФ у керівника власника істотної участі є ознакою небездоганної ділової репутації такого власника, що є підставою для аналогічної оцінки самого надавача фінансових послуг".

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Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію п'яти надавачів фінансових послуг та трьох їхніх власників істотної участі через виявлені зв'язки з Росією.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Рішення стосується ТОВ "Бі Ел Джі Мікрофінанс", ТОВ "ФК "Кредіплюс", ТОВ "Мілоан", ТОВ "ФК "Фінмар" і ПТ "Донкредит", а також власників істотної участі – Родіона Бутка, Bredley CH AG (Швейцарія) і ТОВ "Берег-Груп".

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Однією з підстав для такого рішення стало підтвердження державними органами спеціального призначення громадянства Росії у Катерини Таттерсаль – керівниці (члена ради директорів) Bredley CH AG, яка є власником істотної участі зазначених надавачів фінпослуг. Нацбанк отримав це підтвердження після оприлюднення матеріалів журналістського розслідування.

"Громадянство або податкове резидентство РФ у керівника власника істотної участі є ознакою небездоганної ділової репутації такого власника, що є підставою для аналогічної оцінки самого надавача фінансових послуг", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "Бі Ел Джі Мікрофінанс", "Кредіплюс", "Мілоан", "Фінмар" і "Донкредит", а також Бутко та Bredley CH AG надали НБУ недостовірну інформацію про відсутність у керівниці Bredley CH AG громадянства або податкового резидентства РФ.

НБУ повідомив, що здійснить подальші заходи реагування щодо зазначених надавачів фінансових послуг.