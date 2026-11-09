Шмигаль: найскладніша ситуація з електропостачанням в Києві та Дніпрі

Відновлювальні роботи там тривають безперервно, залучаються додаткові бригади енергетиків.

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Відбулось засідання енергетичного Штабу. Найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням в Києві та Дніпрі.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

В цих містах відновлювальні роботи тривають цілодобово. Для допомоги уже сформовано додаткові бригади енергетиків.

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Також Шмигаль розповів про розвиток та запуск уже встановленої розподіленої генерації, щоб зменшити залежність від окремих великих енергетичних об’єктів і забезпечити додаткові джерела живлення.

Він зазначив, що на терміни ремонтних робіт впливає інтенсивність російських атак. Росіяни використовують дрони з турбореактивними двигунами в режимі пошуку цілі, з використанням MESH мереж та штучного інтелекту, що підвищує точність ударів.

"Під атаками — насамперед були ключові підстанції, розподільчі пристроїм, лінії електропередач, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та нафтогазова інфраструктура", - йдеться в заяві.

На засіданні також скоординували роботу контактних центрів Києва, операторів систем розподілу та Урядового контактного центру.