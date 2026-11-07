Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський: Україна генерує більше електрики, ніж споживає, але обстріли пошкоджують розподільчі станції

Через це низка регіонів зіткнулася з відключеннями світла.

Зеленський: Україна генерує більше електрики, ніж споживає, але обстріли пошкоджують розподільчі станції
зруйнована інфраструктура
Фото: EPA/UPG

Україна наразі виробляє більше електроенергії, аніж використовує, однак через російські обстріли низка областей змушені зіткнутися з відключеннями світла.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«На сьогодні Україна генерує більше, ніж споживає, але саме через російські удари по розподільчих станціях, по наших мережах є, на жаль, дуже значні дефіцити у Києві та інших північних наших, східних та центральних регіонах України. Збільшуємо кількість бригад для ремонтів, і все обладнання, яке необхідне, ми постачаємо», - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні.

За його словами, через дефіцит «петріотів» були суттєві влучання. 

«По енергетиці, по логістиці. Була доповідь керівника Агентства відновлення Івана Федорова з Дніпровщини – він зараз там знаходиться, в регіоні, – по наслідках російських ударів, по часу, який потрібен для відбудови. Дніпро та Кривий Ріг, інші наші міста і села Дніпровщини. Тривають роботи на Київщині та Житомирщині – в наших громадах, які важливі для передачі електрики від генерації на міста», - зазначив Зеленський.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies