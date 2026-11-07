Зеленський: Україна генерує більше електрики, ніж споживає, але обстріли пошкоджують розподільчі станції

Україна наразі виробляє більше електроенергії, аніж використовує, однак через російські обстріли низка областей змушені зіткнутися з відключеннями світла.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«На сьогодні Україна генерує більше, ніж споживає, але саме через російські удари по розподільчих станціях, по наших мережах є, на жаль, дуже значні дефіцити у Києві та інших північних наших, східних та центральних регіонах України. Збільшуємо кількість бригад для ремонтів, і все обладнання, яке необхідне, ми постачаємо», - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні.

За його словами, через дефіцит «петріотів» були суттєві влучання.

«По енергетиці, по логістиці. Була доповідь керівника Агентства відновлення Івана Федорова з Дніпровщини – він зараз там знаходиться, в регіоні, – по наслідках російських ударів, по часу, який потрібен для відбудови. Дніпро та Кривий Ріг, інші наші міста і села Дніпровщини. Тривають роботи на Київщині та Житомирщині – в наших громадах, які важливі для передачі електрики від генерації на міста», - зазначив Зеленський.