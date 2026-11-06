Прогнозують, що у 2027 році економіка зросте на 0,4% завдяки державним інвестиціям в оборонну промисловість і відновленню критичної інфраструктури.

Національний банк України опублікував жовтневий Інфляційний звіт, у якому спрогнозував пришвидшення споживчої інфляції до 12,5% наприкінці 2026 року, але вже у 2027 році очікує її зниження до 7,3%, а у 2028 році — до 5%.

Про це ідеться на сайті НБУ.

За оцінками регулятора, ціни цього року зростають через подорожчання пального, наслідки руйнувань виробничої та логістичної інфраструктури, а також розширення бюджетних стимулів наприкінці року.

Посилення російських обстрілів підприємств, енергетики та портів гальмує економіку, через що реальний ВВП у цьому році скоротиться на 0,4%. Втрати зовнішньоторговельного балансу через ці атаки сягнуть $6,6 млрд насамперед через скорочення експорту сільськогосподарської продукції. Проте вже у 2027 році економіка зросте на 0,4% завдяки державним інвестиціям в оборонну промисловість і відновленню критичної інфраструктури, а у 2028 році — на 2,2%.

На ринку праці зберігатиметься дефіцит кадрів через мобілізацію та міграцію. НБУ прогнозує, що чистий відплив населення у 2026–2027 роках становитиме близько 200 тисяч осіб щороку, а у 2028 році до України повернеться близько 100 тисяч мігрантів. Через брак працівників реальні зарплати у 2026 році зростуть на 11,4%, а у 2027–2028 роках їхнє зростання сповільниться до 4–5% на рік.

Дефіцит бюджету без урахування грантів зросте до 35% ВВП у 2026 році та до 37% у 2027 році, після чого скоротиться до 20% у 2028 році. Його ключовим джерелом фінансування залишатиметься міжнародна допомога: Україна очікує отримати близько $50 млрд прямого бюджетного фінансування у 2026 році, понад $52 млрд — у 2027 році та $44 млрд — у 2028 році. Окремо в межах оборонної програми Ukraine Support Loan надійде понад $32 млрд цього року і $37 млрд наступного. Це дасть змогу утримувати міжнародні резерви на рівні понад $62 млрд у 2028 році.