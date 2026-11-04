Голова НБУ Пишний спростував намір писати заяву про відставку

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що не писав і не планує писати заяву про відставку. У дописі в Facebook, опублікованому 4 листопада, він зазначив, що не має наміру залишати посаду «під політичним тиском». Днем раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в розісланому парламентарям порядку денному був пункт про звільнення голови НБУ на 12 листопада.

Пишний нагадав, що за законом голова Національного банку України виконує обов'язки протягом семирічного терміну, а для його дострокового звільнення є вичерпний перелік підстав. Він вважає, що зараз, коли питання його відставки знову з'явилося в публічному просторі «на тлі тривалого політичного тиску, маніпуляцій, цілеспрямованої та скоординованої кампанії з дискредитації, перевіряється не чиясь готовність залишити посаду, а реальна дієвість захисних механізмів і запобіжників та здатність держави дотримуватися встановлених у законі правил».

«Я поважаю право парламенту на контроль, право суспільства ставити запитання та обов’язок посадової особи відповідати за свої рішення. Готовий до предметної розмови про результати своєї роботи, зокрема й про складні та непопулярні рішення, які доводилося ухвалювати під час війни. Нам немає за що червоніти і є що сказати. Але незалежність Національного банку не може підпорядковуватися бажанням окремих політиків і не може залежати від того, наскільки рішення НБУ їх влаштовують, незалежно від того, яким би політичним, адміністративним чи медійним впливом вони були наділені», – сказав він.

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Пишний пообіцяв поінформувати суспільство, коли його каденція завершиться, і надати звіт та належні коментарі.

Чому знову говорять про можливу відставку Андрія Пишного?

Андрій Пишний був призначений головою НБУ в жовтні 2022 року, відповідно, його каденція ще не завершується. В серпні цього року агентство Bloomberg опублікувало матеріал про те, що президент розглядав заміну голови НБУ. Відбувалося це на тлі антикорупційного розслідування, в якому фігурує керівництво державного «Сенс Банку», однак журналісти називали інші причини: нібито невдоволення близькістю Пишного з МВФ, а також його публічною діяльністю та недостатністю підтримки воєнної економіки. Водночас в матеріалі зазначили, що від ідеї звільнення відмовилися. Інформацію про це підтвердили і джерела LB, які розповіли, що таку ідею президент справді теоретично обдумував, але альтернатив нинішньому голові регулятора немає.

23 серпня Зеленський у коментарі журналістам заявив, що він не ініціював заміни голови НБУ, але в Андрія Пишного «складні відносини з урядом і Верховною Радою. І загалом з урядовими позиціями».

«Тому що позиція Національного банку при ньому і позиція Міністерства фінансів – дуже різна в багатьох питаннях. І в складні моменти між ними мене просили врегулювати ситуацію, і я її врегульовував всі ці роки. Але зараз, коли вже почались різні інформаційні кампанії, які хочуть на щось вплинути, – я більше у налаштуванні діалогу між цими інституціями участі не беру. Хай зрозуміють, що треба думати про стабільність в державі, а не про інформаційні кампанії», – сказав він.

3 листопада народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в розісланому порядку денному на четвер справді вказано розгляд відставки голови НБУ. Водночас він звернув увагу, що кадрові питання зазвичай ставлять першими в пленарний день, а це голосування стоїть 25-м. Це, на його думку, демонструє невизначеність питання. Також він зазначив, що парламентська ТСК вже давно передала усі матеріали стосовно «Сенс Банку» правоохоронцям.



