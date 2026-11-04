​Лідер демократів Хакім Джеффріс може стати першим темношкірим спікером Палати представників США

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс претендує на посаду спікера нижньої палати Конгресу. Якщо його оберуть, він стане першим темношкірим політиком на цій посаді.

Про це повідомляє The Independent.

Можливість очолити Палату представників у Джеффріса з'явилася після того, як Демократична партія за результатами проміжних виборів отримала більшість в обох палатах Конгресу. Демократи здобули 220 місць у Палаті представників, тоді як для контролю над нею потрібно щонайменше 218. У Сенаті партія матиме 53 місця за необхідних для більшості 51.

Очікується, що демократи висунуть Джеффріса на посаду спікера та підтримають його кандидатуру під час голосування. Остаточно нового очільника Палати представників оберуть 3 січня, коли розпочне роботу новий склад Конгресу. Рішення ухвалюватимуть конгресмени.

Понад 150 років тому до Палати представників вперше обрали темношкірого

Можливе обрання Джеффріса матиме історичне значення для США. Понад 150 років тому, ще в період Реконструкції після Громадянської війни, до Палати представників уперше обрали темношкірого конгресмена. Однак посаду спікера представник цієї спільноти досі не обіймав.

Під час святкування перемоги демократів у Вашингтоні прихильники партії вже вітали Джеффріса вигуками "Спікер! Спікер!".