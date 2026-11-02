Зеленський: Росія готує новий масований удар по Україні

За даними розвідки, Росія готує новий масований удар по Україні, передусім по енергетиці і логістиці.
Про це повідомив президент у вечірньому зверненні.
"Фактично розрахунок, що світ буде завтра слідкувати за американськими виборами", - додав Зеленський.
Він заявив, що потрібні такі сигнали від світу в сторону Росії, щоб там відчували, що користі і вигод від терору не буде.
"Поки триватиме війна, буде палати їхня нафта і гроші вони зі світом заробляти не зможуть", - заявив президент.
За його словами, в Україні цілком справедливо відповідають Росії на всі удари і на той удар, який росіяни готують зараз, також буде відповідь.
Зеленський заявив, що цього року в росіян нова тактика: вони б’ють не тільки генерацію, але й багато ударів проти мереж та розподілу енергії. По всій Україні цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики.
Президент визначив уряду, що в цьому році треба зараз восени та зимою поновити програму, щодо доплат енергетикам.
"Я розраховую, що цього тижня уряд представить усі деталі підтримки для ремонтних бригад та енергетиків", - йдеться в заяві.