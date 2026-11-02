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Зеленський: Росія готує новий масований удар по Україні

Передусім загроза для енергетики і логістики.

Зеленський: Росія готує новий масований удар по Україні
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

За даними розвідки, Росія готує новий масований удар по Україні, передусім по енергетиці і логістиці.

Про це повідомив президент у вечірньому зверненні.

"Фактично розрахунок, що світ буде завтра слідкувати за американськими виборами", - додав Зеленський.

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Він заявив, що потрібні такі сигнали від світу в сторону Росії, щоб там відчували, що користі і вигод від терору не буде.

"Поки триватиме війна, буде палати їхня нафта і гроші вони зі світом заробляти не зможуть", - заявив президент.

За його словами, в Україні цілком справедливо відповідають Росії на всі удари і на той удар, який росіяни готують зараз, також буде відповідь.

 Зеленський заявив, що цього року в росіян нова тактика: вони б’ють не тільки генерацію, але й багато ударів проти мереж та розподілу енергії. По всій Україні цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики.

Президент визначив уряду, що в цьому році треба зараз восени та зимою поновити програму, щодо доплат енергетикам. 

"Я розраховую, що цього тижня уряд представить усі деталі підтримки для ремонтних бригад та енергетиків", - йдеться в заяві.

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