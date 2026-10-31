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ЄС та Канада зобов'язались підтримувати Україну в євроінтеграції

Спільна заява сторін за підсумками саміту в Монреалі.

ЄС та Канада зобов'язались підтримувати Україну в євроінтеграції
Фото: vectornews.net

Європейський Союз та Канада у спільній заяві за підсумками саміту двостороннього партнерства у Монреалі згадали про Україну.

Як пише Укрінформ, Брюссель та Оттава підтвердили зобов'язання продовжувати підтримку миру в Україні, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах. ЄС і Канада надаватимуть Україні політичну, фінансову, економічну, енергетичну, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу.

Бачення сторонами партнерства включає в себе євроатлантичну інтеграцію України. Для цього ЄС і Канада сприятимуть проведенню інституційних реформ та відновленню країни після війни, а також наполягатимуть на притягненні Росії до відповідальності за скоєні злочини. 

Окремо наголошено на допомозі у поверненні військовополонених, цивільних, яких незаконно утримують в російських тюрмах, та дітей, які зазнали примусовою депортації.

 

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