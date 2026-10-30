В Офісі президента вважають, що Кремль намагається уникнути тристоронньої зустрічі

Саме тому в Росії розповідають про різні запрошення Володимира Зеленського до Москви, або телефонні контакти, кажуть в ОП.

В Офісі президента України вважають, що Кремль намагається уникнути тристороннього формату зустрічі на рівні лідерів і тому розповідає про різні запрошення Володимира Зеленського до Москви, або телефонні контакти.

Про це радник президента Дмитро Литвин сказав, відповідаючи на запитання Української правди.

Видання цікавилося, чи розглядає президент варіант телефонного зв'язку із Кремлем, як це нещодавно зробили 27 жовтня президент Фінляндії та прем'єр-міністр Норвегії.

«Це вже не вперше росіяни розказують чи то про дзвінок, чи то про "хай їде в Москву", щоб зіскочити з необхідності тристороннього формату на рівні лідерів. Логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмова, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок», – сказав Литвин.

У п'ятницю 30 жовтня у Кремлі заявили, що правитель РФ Володимир Путін відкритий до діалогу з усіма, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона чи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Щодо можливості телефонної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським відповідають ухильно.