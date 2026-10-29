Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
ГоловнаПолітика

Голова МЗС Росії Лавров поїде до США на зустріч міністрів G20

Санкції чомусь не стануть на заваді.

Голова МЗС Росії Лавров поїде до США на зустріч міністрів G20
Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров візьме участь у засіданні голів дипломатичних відомств держав "Великої двадцятки", яке відбудеться 30-31 жовтня в Атланті, штат Джорджія.

Як пише Bloomberg, запрошення близького соратника диктатора Путіна - це черговий крок адміністрації Дональда Трампа щодо намагання відновити переговори з Росією про завершення війни в Україні. Водночас Лавров у США, як заявили у ворожому МЗС, збирається "просувати ідеї щодо зміцнення основ багатополярного світу".

Проти Лаврова було запроваджено обмеження, включно із забороною в'їзду, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Державному департаменті США поки не коментували, чи стане приїзд "дипломата" наслідком винятку із санкційних списків. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies