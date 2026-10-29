Голова МЗС Росії Лавров поїде до США на зустріч міністрів G20

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров візьме участь у засіданні голів дипломатичних відомств держав "Великої двадцятки", яке відбудеться 30-31 жовтня в Атланті, штат Джорджія.
Як пише Bloomberg, запрошення близького соратника диктатора Путіна - це черговий крок адміністрації Дональда Трампа щодо намагання відновити переговори з Росією про завершення війни в Україні. Водночас Лавров у США, як заявили у ворожому МЗС, збирається "просувати ідеї щодо зміцнення основ багатополярного світу".
Проти Лаврова було запроваджено обмеження, включно із забороною в'їзду, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Державному департаменті США поки не коментували, чи стане приїзд "дипломата" наслідком винятку із санкційних списків.
- Цьогоріч Сполучені Штати приймають заходи, пов'язані з форматом G20. У грудні в Маямі відбудеться саміт на найвищому рівні, під час якого Дональд Трамп сподівається змусити Росію та Україну підписати мирний договір.
- На захід офіційно запрошений кремлівський правитель Путін.