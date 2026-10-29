Дональд Трамп заявив, що не втручатиметься в ситуацію в Бразилії, після виїзду Флавіо Болсонару до США.
Про це передає "Радіо Свобода".
«Що ж, я не коментуватиму це, але знаю, що ми дозволили йому в’їхати в країну, тож побачимо. Але я не втручатимусь. Це були дуже дивні вибори – це точно», — сказав Трамп журналістам.
Флавіо Болсонару проголосив себе справжнім лідером Бразилії – після того, як програв на виборах і виїхав до США.
Літак, у якому прилетів Болсонару разом із дружиною та двома дочками, приземлився у спеціальному аеропорту Опа-лока неподалік Маямі. Цей аеропорт використовують виключно прикордонна та митна служби США.
До цього протягом понад доби було невідомо, де перебувають Болсонару та його родина.
- В Бразилії щодо Болсонару розслідується справа про ймовірну корупцію і відмивання грошей. Політик заперечує звинувачення. У понеділок, 26 жовтня, Верховний суд Бразилії зобов’язав Болсонару протягом 24 годин передати свої паспорти поліції. Екскандидат не зробив цього і поліція країни анулювала його документи.