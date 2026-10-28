Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
ГоловнаСвіт

Туреччина зберігатиме обмеження на прохід військових кораблів через протоки до завершення війни в Україні

Також Туреччина, Болгарія та Румунія посилюватимуть заходи із захисту судноплавства й протидії мінній загрозі.

Туреччина зберігатиме обмеження на прохід військових кораблів через протоки до завершення війни в Україні
Фото: ukrinform.ua

Туреччина продовжуватиме чинні обмеження на проходження військових кораблів через турецькі протоки, доки триватиме війна проти України. 

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер за підсумками зустрічі міністрів оборони та начальників генеральних штабів Туреччини, Болгарії й Румунії в Болгарії, пише агентство DHA.

"Від початку війни ми, як Туреччина, ретельно виконували вимоги Конвенції Монтре щодо безпеки Чорного моря, завдяки чому запобігли поширенню війни на ширший регіон і звели до мінімуму її вплив у Чорному морі. Доки зберігатиметься нинішня ситуація, ми рішуче продовжуватимемо застосовувати чинні правила проходження військових кораблів через турецькі протоки", – заявив Гюлер.

Реклама

За словами міністра, війна, яка триває майже п’ять років, суттєво впливає на безпеку Чорного моря. Збройні сили Туреччини, Болгарії та Румунії вже вжили спільних заходів для забезпечення безпеки судноплавства й надалі планують робити все необхідне, спираючись на принцип регіональної відповідальності та наявні можливості.

Читайте такожReuters: Туреччина пригрозила Росії та Україні судом через атаки на судна в Чорному морі

"Для протидії мінній загрозі, спричиненій війною, та забезпечення безпеки судноплавства проводиться протимінна операція із залученням національних військово-морських сил і морської авіації. Три прибережні країни створили протимінну оперативну групу в Чорному морі MCM BLACK SEA на основі принципу регіональної відповідальності", – наголосив міністр.

Він також зазначив, що поряд із протидією дрейфуючим мінам необхідно зосередитися на захисті критичної підводної інфраструктури.

"Туреччина взяла на себе керівництво командуванням морського компоненту в межах Коаліції охочих для України. Вона й надалі послідовно сприятиме зміцненню миру та стабільності в регіоні", –

Міністр наголосив, що Туреччина від початку російсько-української війни підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Водночас Анкара намагається запобігати загостренню регіональних криз завдяки відкритим каналам діалогу з Росією.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies