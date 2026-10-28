Туреччина зберігатиме обмеження на прохід військових кораблів через протоки до завершення війни в Україні

Туреччина продовжуватиме чинні обмеження на проходження військових кораблів через турецькі протоки, доки триватиме війна проти України.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер за підсумками зустрічі міністрів оборони та начальників генеральних штабів Туреччини, Болгарії й Румунії в Болгарії, пише агентство DHA.

"Від початку війни ми, як Туреччина, ретельно виконували вимоги Конвенції Монтре щодо безпеки Чорного моря, завдяки чому запобігли поширенню війни на ширший регіон і звели до мінімуму її вплив у Чорному морі. Доки зберігатиметься нинішня ситуація, ми рішуче продовжуватимемо застосовувати чинні правила проходження військових кораблів через турецькі протоки", – заявив Гюлер.

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За словами міністра, війна, яка триває майже п’ять років, суттєво впливає на безпеку Чорного моря. Збройні сили Туреччини, Болгарії та Румунії вже вжили спільних заходів для забезпечення безпеки судноплавства й надалі планують робити все необхідне, спираючись на принцип регіональної відповідальності та наявні можливості.

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"Для протидії мінній загрозі, спричиненій війною, та забезпечення безпеки судноплавства проводиться протимінна операція із залученням національних військово-морських сил і морської авіації. Три прибережні країни створили протимінну оперативну групу в Чорному морі MCM BLACK SEA на основі принципу регіональної відповідальності", – наголосив міністр.

Він також зазначив, що поряд із протидією дрейфуючим мінам необхідно зосередитися на захисті критичної підводної інфраструктури.

"Туреччина взяла на себе керівництво командуванням морського компоненту в межах Коаліції охочих для України. Вона й надалі послідовно сприятиме зміцненню миру та стабільності в регіоні", –

Міністр наголосив, що Туреччина від початку російсько-української війни підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Водночас Анкара намагається запобігати загостренню регіональних криз завдяки відкритим каналам діалогу з Росією.