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FT: У Чорному морі атакували понад 570 суден від початку року, загинули щонайменше 40 моряків

Кількість атак у Чорному морі більш ніж у шість разів перевищила показник для Перської затоки. 

FT: У Чорному морі атакували понад 570 суден від початку року, загинули щонайменше 40 моряків
Атака відбулася 7 січня. Внаслідок атаки була уражена верхня частина танкера.
Фото: Ortadoğu

Від початку 2026 року в Чорному морі атакували понад 570 суден, а щонайменше 40 моряків загинули. Через це маршрут став небезпечнішим для торговельного судноплавства, ніж маршрути в Перській затоці. 

Про це пише Financial Times.

Інтенсивність атак суттєво зросла влітку. Із липня до вересня атакували 387 суден, уп’ятеро більше, ніж у попередньому кварталі. За даними компанії з морської безпеки Ambrey, близько 90% атак на судноплавство за останні 45 днів припадали на Росію.

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Одним із останніх інцидентів стала атака на вантажне судно Khoryv поблизу узбережжя Румунії 23 жовтня. Після удару судно загорілося та затонуло. Один моряк загинув, ще троє зникли безвісти.

Посилення атак впливає і на роботу портів. Протягом попереднього місяця через порти Великої Одеси пройшло менш ніж 10 суден, тоді як у липні цей показник становив близько 400.

Кількість атак на судна в Чорному морі більш ніж у шість разів перевищила відповідний показник для Перської затоки. Водночас у районі Ормузької протоки за той самий період підтвердили загибель 24 моряків.

Додатковим чинником ризику стали високі страхові витрати. За оцінками страховиків, страхування суден від воєнних ризиків може сягати 15% вартості корпусу, що майже вдвічі більше, ніж для суден у Перській затоці.

Через небезпеку та високі витрати частина компаній відмовляється від рейсів у Чорне море. Інші використовують старіші судна, які дешевше страхувати. 

За даними FT, деяким із них до 50 років, і вони перебувають у незадовільному технічному стані.

  • Раніше FT писав, що російські танкери "тіньового флоту" підробляють координати, щоб уникнути атак України у Чорному морі. Щонайменше 12 підсанкційних танкерів передавали фальшиві координати, щоб приховати своє реальне місцеперебування.
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