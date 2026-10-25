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У Бразилії розпочався другий тур президентських виборів

Останні опитування свідчать про те, що теперішній очільник країни Лула скорочує розрив.

У Бразилії розпочався другий тур президентських виборів
Флавіу Болсонару з дружиною Фернандою після голосування
Фото: EPA/UPG

У Бразилії сьогодні триває другий тур президентських виборів, у якому змагаються чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та Флавіу Болсонару – син засудженого колишнього президента Жаїра Болсонару.

Про це повідомляє DW.

У першому турі, що відбувся раніше цього місяця, Болсонару випередив Лулу більше ніж на 2,2 мільйона голосів. При цьому понад 33 мільйони виборців із майже 160 мільйонів не взяли участі в голосуванні.

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Очікується, що сьогодні боротьба буде дуже напруженою. Останні опитування свідчать про те, що Лула скорочує розрив.

Щоб стати президентом у Бразилії, кандидату необхідно набрати понад 50% голосів.

Вибори мають визначити політичний курс Бразилії. 80-річний Лула – ветеран лівоцентристських поглядів, а 45-річний правий політик Болсонару є союзником США. Перемога Болсонару може визначити, наскільки США вдасться посилити свій вплив у Латинській Америці.

Лула виступає за продовження своєї соціальної політики, спрямованої на збільшення зайнятості та подолання бідності, тоді як Болсонару обіцяє запровадити жорсткіші заходи у боротьбі зі злочинністю та забезпечити “нове політичне начало”.

Флавіу також пообіцяв, що в разі свого обрання доможеться звільнення батька, який наразі перебуває під домашнім арештом через спробу державного перевороту у 2022 році.

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Лула вже обіймав посаду глави держави у 2003–2010 роках, а у 2023 році знову став президентом. Він раніше мав розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо питань торгівлі та безпеки, його перемога може створити перешкоди для Вашингтона.

Флавіу Болсонару є членом Сенату з 2019 року і вперше балотується на посаду президента.

  • Повторне протистояння між Лулою та Болсонару відбувається на тлі корупційних скандалів, економічного спаду та звинувачень у втручанні США, що Вашингтон відкидає.
  • У виборах можуть взяти участь близько 159 мільйонів виборців. Попередні результати очікуються в неділю ввечері.
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