Трамп підтвердив розмову з Маском про Україну та заговорив про бізнес із Росією

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо ситуації в Україні. Водночас американський президент відмовився розкривати подробиці їхнього спілкування.
Про це він сказав журналістам після того, як разом із першою леді Меланією Трамп проголосував на проміжних виборах у Палм-Біч, штат Флорида, інформує Clash Report.
Також Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть вести бізнес як з Україною, так і з Росією після завершення війни.
Що передувало?
- Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців писало, що Ілон Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військової супутникової системи Starshield в Україні.
- Дональд Трамп заявляв, що доступ до Starlink для українських військових нібито повністю відновили, але президент України Володимир Зеленський тоді підтвердив обмеження швидкості.
- Сьогодні, 24 жовтня, Зеленський повідомив про відновлення швидкості роботи супутникових систем Starlink і Starshield до рівня, який був до запровадження обмежень.
- 24 жовтня Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушували умови використання Starlink, застосовуючи цивільний супутниковий зв’язок для ударів безпілотниками.
- В Україні ці твердження спростували. Волонтер Сергій Стерненко пояснив, що для роботи терміналів у русі необхідна реєстрація у спеціальному списку та підключення до військової системи Starshield. Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов також наголосив, що комерційний Starlink через технічні обмеження не можна використовувати для далекобійних ударів дронами.