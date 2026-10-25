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Трамп підтвердив розмову з Маском про Україну та заговорив про бізнес із Росією

Подробиць спілкування з засновником Space X президент США не розповів.

Трамп підтвердив розмову з Маском про Україну та заговорив про бізнес із Росією
Маск і Трамп в Овальному кабінеті
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо ситуації в Україні. Водночас американський президент відмовився розкривати подробиці їхнього спілкування.

Про це він сказав журналістам після того, як разом із першою леді Меланією Трамп проголосував на проміжних виборах у Палм-Біч, штат Флорида, інформує Clash Report.

Також Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть вести бізнес як з Україною, так і з Росією після завершення війни. 

Що передувало?

  • Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців писало, що Ілон Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військової супутникової системи Starshield в Україні.
  • Дональд Трамп заявляв, що доступ до Starlink для українських військових нібито повністю відновили, але президент України Володимир Зеленський тоді підтвердив обмеження швидкості.
  • 24 жовтня Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушували умови використання Starlink, застосовуючи цивільний супутниковий зв’язок для ударів безпілотниками. 
  • В Україні ці твердження спростували. Волонтер Сергій Стерненко пояснив, що для роботи терміналів у русі необхідна реєстрація у спеціальному списку та підключення до військової системи Starshield. Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов також наголосив, що комерційний Starlink через технічні обмеження не можна використовувати для далекобійних ударів дронами.
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