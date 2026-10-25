Трамп підтвердив розмову з Маском про Україну та заговорив про бізнес із Росією

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо ситуації в Україні. Водночас американський президент відмовився розкривати подробиці їхнього спілкування.

Про це він сказав журналістам після того, як разом із першою леді Меланією Трамп проголосував на проміжних виборах у Палм-Біч, штат Флорида, інформує Clash Report.

Також Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть вести бізнес як з Україною, так і з Росією після завершення війни.

Що передувало?

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців писало, що Ілон Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військової супутникової системи Starshield в Україні.

Дональд Трамп заявляв, що доступ до Starlink для українських військових нібито повністю відновили, але президент України Володимир Зеленський тоді підтвердив обмеження швидкості.

Сьогодні, 24 жовтня, Зеленський повідомив про відновлення швидкості роботи супутникових систем Starlink і Starshield до рівня, який був до запровадження обмежень.