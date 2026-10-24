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У Франції та Іспанії відбулися масові протести: у Парижі вийшли 110 тисяч людей

Акції також пройшли в Марселі, Ліоні, Тулузі та Ліллі.

У Франції та Іспанії відбулися масові протести: у Парижі вийшли 110 тисяч людей
Протести в Парижі 24 жовтня
Фото: Скриншот з відео з X LucAuffret

У Франції відбулися масові демонстрації на тлі посилених заходів безпеки. За даними поліції, у Парижі на вулиці вийшли близько 110 тисяч людей. Акції також пройшли в Марселі, Ліоні, Тулузі та Ліллі, однак у деяких містах протестні зібрання заборонили.

Про це повідомляє The Guardian.

У столиці правоохоронці супроводжували колони демонстрантів, а маршрут ходи в останній момент перенесли на околиці міста, подалі від укріпленого центру. 

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Ситуація в Парижі залишалася спокійною, а згодом поліція почала розосереджувати учасників акції. Під час протестів правоохоронці провели понад 3 тисячі перевірок і затримали 65 людей.

Учасники демонстрацій вийшли з плакатами на підтримку купівельної спроможності населення, захисту державних послуг, а також податкової та соціальної справедливості.

У Ліоні поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати частину учасників забороненої акції. Водночас люди продовжували рух вулицями міста. У Марселі між правоохоронцями та частиною демонстрантів також виникли сутички: деякі учасники в масках перекидали сміттєві баки, запускали фаєри, а на вулицях виникли невеликі осередки займання.

У Бордо люди зібралися на площі Біржі, попри загальноміську заборону на демонстрації та скасування руху трамваїв. У Ніцці поліція наказала розійтися кільком сотням людей, які зібралися на площі Массена, де також заборонили масові заходи.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс раніше повідомляв, що вранці в акціях по всій країні взяли участь близько 36 тисяч людей  приблизно вдвічі менше, ніж попередньої суботи. За його даними, правоохоронці зафіксували 136 публічних акцій проти 264 тижнем раніше.

Для забезпечення порядку французька влада збільшила кількість поліцейських на 20% – загалом до 70 тисяч правоохоронців по країні. Посилені заходи безпеки мали запобігти масштабним заворушенням і мародерству, які супроводжували попередні демонстрації.

У Мадриді також відбулися масові протести

Тим часом у столиці Іспанії близько 25 тисяч людей вийшли на демонстрацію на захист державної пенсійної системи. Учасники пройшли від залізничного вокзалу Аточа до торговельної вулиці Гран-Віа.

Протестувальники висловлювали занепокоєння можливим переходом частини державних пенсій до приватної системи. Питання пенсійного забезпечення стало однією з ключових тем напередодні дострокових парламентських виборів в Іспанії.

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