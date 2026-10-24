У Кенії зафіксували другу смерть від Еболи

У медустановах під наглядом лікарів перебувають ще семеро пацієнтів.

Заходи перевірки в аеропорту Найробі після смерті першого в історії Кенії хворого на Еболу

У Кенії померла друга пацієнтка з діагнозом Ебола за час першого в історії країни спалаху цього захворювання.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Кенії, передає ВВС.

65-річна жінка була близькою родичкою першого померлого — чоловіка, який прибув із Демократичної Республіки Конго. Симптоми в неї проявилися 13 жовтня під час перебування на карантині. Перший летальний випадок зареєстрували 5 жовтня: тоді помер чоловік, який захворів ще у вересні, лікувався у кількох лікарнях ДР Конго та згодом прибув до Найробі.

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У медустановах під наглядом лікарів перебувають ще семеро пацієнтів. Серед них — троє родичів першого загиблого, троє медичних працівників і прибиральник лікарні. У МОЗ Кенії зазначають, що всі випадки належать до одного осередку зараження і внутрішньогромадянського поширення вірусу поки не виявили.

Спалах спричинений рідкісним штамом Bundibugyo, проти якого наразі немає затверджених вакцин чи спеціального лікування, хоча випробування препаратів тривають.

Загалом в Африці від травня, коли спалах Еболи підтвердили в ДР Конго, померли понад чотири тисячі людей, що робить його другим за смертністю в історії.

Через ризик поширення інфекції США вже застерегли своїх громадян від поїздок до Кенії. А Кенія запровадила посилений контроль та цифровий моніторинг для пасажирів, які прибувають із ДР Конго та ще дев'яти країн високого ризику.

Сусідні країни, зокрема Уганда, Ефіопія та Сомалі, також оголосили режим підвищеної готовності. Уганда вже заборонила транзит через свою територію для осіб, які прямують із ДР Конго. Крім того, перший випадок Еболи зафіксували й у Нігерії: місцева влада з'ясовує, чи міг потерпілий перетинатися з першим кенійським пацієнтом під час транзиту через аеропорт Уганди.