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​Британський прем’єр у розмові з Трампом закликав забезпечити Україні повний доступ до Starlink

Ішлося також про закінчення війни.

​Британський прем’єр у розмові з Трампом закликав забезпечити Україні повний доступ до Starlink
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великобританії Енді Бернем під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив на критичній важливості надання Україні повного доступу до системи Starlink. 

Про це ідеться на сайті уряду Великобританії.

За словами Бернема, це необхідно для того, щоб українські військові знаходили можливість надалі ефективно захищатися від повномасштабного вторгнення Росії.

Окрім цього, лідери обговорили зусилля щодо завершення війни. Британський прем'єр відзначив роботу Трампа для залучення Путіна до столу переговорів, і сторони домовилися працювати разом із міжнародними партнерами для зупинення війни.

Під час розмови політики також торкнулися питань енергетики, привітавши співпрацю між британськими та американськими компаніями у сфері ядерної енергетики і схвалення проєкту Jackdaw, який має підтримати економіку й робочі місця у Британії. Також вони обговорили ситуацію навколо Фолклендських островів через дії Аргентини та обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході, де Британія підтвердила підтримку Саудівської Аравії на тлі атак хуситів.

  • Днями американські конгресмени закликали адміністрацію Трампа домогтися відновлення повноцінного доступу України до Starlink і Starshield. Зокрема, члени Палати представників звернулися до міністра оборони США Піта Гегсета із закликом розширити контракт на Starshield. Стабільний супутниковий зв’язок має важливе значення для управління військами, роботи безпілотників, логістики та зв’язку на фронті.
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