Конгресмени США закликали Пентагон відновити Україні повний доступ до Starlink і Starshield

Члени Палати представників США закликали міністра оборони Піта Гегсета розширити контракт на супутникову систему Starshield і відновити Україні повноцінний доступ до Starlink та Starshield після перебоїв у роботі зв’язку.

Про це йдеться у зверненні конгресменів до керівника Пентагону та Міноборони США.

Конгресмени закликали забезпечити роботу сервісів без обмежень швидкості, зберегти необхідне географічне покриття, зокрема над територією Росії, та гарантувати безперешкодний перехід від комерційної мережі Starlink до урядової системи Starshield.

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За словами законодавців, українські військові використовують ці системи для управління військами, обміну розвідданими, зв’язку на полі бою та керування безпілотниками. Обмеження швидкості, звуження зони покриття або перебої в роботі мереж можуть послабити оборонні можливості України, надати російським військам оперативну перевагу та створити додаткові загрози для цивільного населення.

У зверненні також наголошується, що рішення щодо доступності супутникового зв’язку, його ефективності та географічного покриття не повинні залежати виключно від приватного постачальника, якщо від цього безпосередньо залежить здатність України захищатися.

Окремо конгресмени закликали Пентагон оцінити можливість застосування розділу I Закону США про оборонне виробництво. Цей закон надає федеральному уряду повноваження вимагати від компаній надавати пріоритет державним замовленням.

На думку законодавців, відповідні повноваження слід використовувати разом із чинними контрактними механізмами, щоб забезпечити Україні надійну пропускну здатність, належний рівень обслуговування та необхідне покриття для проведення військових операцій.

У зверненні також зазначається, що США та європейські партнери інвестували значні ресурси в оборону України, а перебої в роботі критично важливих комунікаційних систем можуть знизити ефективність цих інвестицій і негативно вплинути на безпеку України та її партнерів.

Проблема зі Starlink в Україні: що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що доступ до інтернету за допомогою терміналів Starlink для українських військових нібито було повністю відновлено.

До цієї заяви Трампа, Зеленський говорив, що попри поліпшення ситуації обмеження на швидкості понад 160 кілометрів на годину досі існує - що заважає роботі українських ударних дронів та перехоплювачів.

Як відомо, українські військові залишилися без американських попереджень про загрозу балістичних ракет після призупинення ударів по російських енергетичних об’єктах. Одночасно по всій Україні сповільнилася робота супутникового інтернету Starlink, що ускладнило дії українських сил на передовій та удари середньої дальності по російських військових цілях.

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За словами президента, українські дрони-перехоплювачі реактивних БпЛА зараз не можуть працювати через обмеження роботи Starlink щонайбільше до 161 кілометра на годину.

Україна намагалася з'ясувати, чи причина в технічних проблемах компанії SpaceX чи в умисному обмеженні. Для цього вона відправила кілька машин зі Starlink до країн ЄС. З’ясувалося, що обмеження діють лише на українській території, а не ЄС.

У відповідь глава Мінфіну США Скотт Бессент порадив Зеленському бути обережнішим із звинуваченнями на адресу Штатів щодо Starlink. А Трамп і держсекретар Марко Рубіо запевнили, що вони не причетні до обмеження роботи систем.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців писало, що Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військового супутникового зв’язку Starshield в Україні.

Тим часом низка конгресменів США закликали Трампа переконати Маска дати Україні доступ до Starlink для ударів по Росії. Зокрема, ідеться про пошук і знищення ракетних установок на території РФ.