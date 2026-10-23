У США експосадовців ФБР звинуватили у неправдивих свідченнях у справі Байдена-молодшого

У США двом колишнім високопосадовцям ФБР висунули обвинувачення в наданні неправдивих свідчень Конгресу щодо їхньої ролі в розслідуваннях, пов’язаних із сином експрезидента США Джо Байдена – Гантером Байденом, пише CNBC.

Ідеться про Ніккі Флоріс та Бредлі Бенавідеса, які обіймали високі посади в Оперативній групі ФБР з питань іноземного впливу під час президентських виборів у США 2020 року.

Прокурорка США в окрузі Колумбія Джанін Пірро заявила, що Флоріс і Бенавідес нібито неправдиво свідчили перед Конгресом про свою роль у розслідуваннях ФБР щодо Гантера Байдена.

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За її словами, один із колишніх посадовців стверджував, що дізнався про відповідні обставини лише з Вікіпедії. Водночас, як заявила Пірро, наявні докази свідчать про причетність фігурантів до формування публічного наративу навколо ноутбука Гантера Байдена напередодні президентських виборів.

Директор ФБР Каш Патель повідомив, що обвинувачення пов’язані з розслідуванням діяльності розформованої Робочої групи ФБР із протидії іноземному впливу.

За його словами, обидва посадовці працювали в цій групі та під час свідчень заявляли, що вона не брала участі в розслідуваннях щодо Гантера Байдена. Однак, як стверджує Пател, документи, тогочасне листування та свідчення інших осіб суперечать їхнім показанням.

Адвокати Ніккі Флоріс назвали висунуті обвинувачення безпідставними та звинуватили адміністрацію президента Дональда Трампа в політичному розрахунку.

На думку захисту, обвинувачення висунули через роки після описуваних подій, напередодні проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада. Адвокати вважають, що справа використовується для просування політичного наративу, який вони назвали хибним.

Захист також наголосив, що Флоріс майже 20 років працювала офіцеркою розвідки ФБР. Адвокати заявили про намір відстоювати її позицію в суді.

Справа Burisma

Гантер Байден був членом правління Burisma ‒ ця посада роками привертала увагу законодавців-республіканців.

У розмовах з ФБР Смирнов хибно стверджував, що керівники Burisma розповіли йому в 2015 чи 2016 році, коли Джо Байден був віцепрезидентом, вони найняли Гантера Байдена, аби “захистити себе через батька від будь-яких проблем”. Смирнов також сфабрикував твердження, що Джо та Гантер Байден отримали по 5 мільйонів доларів хабарів від керівників Burisma.

Адвокати Смирнова домагалися чотирирічного ув'язнення, стверджуючи, що Смирнов визнав, що є відповідальним. Республіканські законодавці дізналися про записи ФБР, що документують заяви Смирнова, які на короткий час стали предметом спроб спроб імпічменту Джо Байдена.

Спецпрокурор також порушив дві кримінальні справи проти Гантера Байдена за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків та зберіганні зброї. Джо Байден у грудні повністю помилував свого сина, “закривши” обидві справи.