Axios: російський супутник наблизився до американського апарата на орбіті

Обидва апарати рухалися навколо Землі зі швидкістю близько 27 360 км/год.

Російський супутник «Космос-2612» наблизився приблизно на 540 метрів до американського комерційного супутника ICEYE-X36 під час маневрів на орбіті. Про це повідомляє Axios з посиланням на дані компаній Vantor і LeoLabs, які спостерігають за космічними об’єктами.

Як повідомила LeoLabs, російський супутник подолав майже 402 км, скоротивши відстань до ICEYE-X36 приблизно до 540 м. 18 жовтня, за даними компанії, «Космос-2612» почав віддалятися від американського супутника.

Генеральний директор Vantor Ден Смут заявив, що неодноразові маневри одного космічного апарата поблизу іншого викликають занепокоєння щодо можливостей і намірів Росії. За його словами, такі випадки свідчать про зростання конкуренції та ризиків у космічному просторі.

«Це зображення відображає реальність, яку наші керівники у сфері національної безпеки усвідомлюють уже давно: космічний простір стає дедалі більш спірною сферою. Той факт, що один космічний апарат неодноразово маневрує поблизу іншого, викликає серйозне занепокоєння щодо можливостей і намірів», — заявив він у коментарі Axios.

Компанія ICEYE повідомила, що стежить за ситуацією, а її супутникове угруповання спроєктоване для забезпечення безперервності роботи та стійкості. ICEYE має мережу супутників, яка передає дані українським військовим.

У Axios зазначають, що наближення супутників може створювати ризики для космічної інфраструктури, зокрема через можливість стеження, глушіння сигналів або інших ворожих дій. Водночас сам факт зближення не доводить наміру атакувати інший апарат, кажуть у виданні.