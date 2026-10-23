Москву масовано атакують дрони: аеропорти зупинили роботу

Мер столиці країни-агресора вже відзвітував про начебто збиття більше ніж десятка безпілотників.

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Столицю Росії вдень 23 жовтня масовано атакують дрони. Усі чотири аеропорти Москви тимчасово припинили обслуговування рейсів. Про це повідомила Росавіація.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив про начебто знищення безпілотників, які прямували до російської столиці. За його словами, протягом дня російська протиповітряна оборона збила щонайменше 14 БпЛА. І ця кількість постійно зростає.

Собянін повідомив, що на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.