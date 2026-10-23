Москву масовано атакують дрони: аеропорти зупинили роботу

Столицю Росії вдень 23 жовтня масовано атакують дрони. Усі чотири аеропорти Москви тимчасово припинили обслуговування рейсів. Про це повідомила Росавіація.
Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив про начебто знищення безпілотників, які прямували до російської столиці. За його словами, протягом дня російська протиповітряна оборона збила щонайменше 14 БпЛА. І ця кількість постійно зростає.
Собянін повідомив, що на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.
- 17 жовтня жилі російської столиці спостерігали схожу ситуацію. Тоді Сергій Собянін заявив про начебто знищення одразу 50 безпілотників, які прямували до столиці Росії. За його словами, російська ППО відбивала кілька хвиль атаки, а на місцях падіння уламків працювали екстрені служби. Інших подробиць щодо наслідків атаки він не навів.