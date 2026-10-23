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ГУР попереджає про можливі російські провокації в Європі під чужим прапором

Мета ворога – дискредитувати Україну та послабити її підтримку з боку Заходу.

ГУР попереджає про можливі російські провокації в Європі під чужим прапором
Ілюстративне фото
Фото: detector.media

Росія може готувати диверсії в країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Балтійському регіоні, щоб дискредитувати Україну та послабити її підтримку з боку західних партнерів. 

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За оцінками воєнної розвідки, Москва активізує гібридні операції, спрямовані на дестабілізацію ЄС та залякування європейських урядів. Один із можливих сценаріїв – провокації під чужим прапором, відповідальність за які російська пропаганда намагатиметься покласти на Україну.

Потенційними цілями можуть стати об’єкти критичної інфраструктури, прикордонні райони поблизу Росії та Калінінградський анклав. Також розвідка не виключає провокацій у регіонах країн ЄС, де проживає російськомовне населення, та поблизу об’єктів, які контролює Кремль. 

Зокрема, йдеться про мережу установ російської православної церкви та історичні місця, пов’язані з Росією.

  • На початку жовтня 2026 року ГУР уже повідомляло про наказ російським спецслужбам активізувати діяльність на території ЄС і НАТО. Тоді Україна попередила партнерів про відповідні загрози.
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