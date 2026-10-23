Росія атакує енергетичну та транспортну інфраструктуру Миколаївщини, є постраждалий

В області також пошкоджено приватні будинки.

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Російська армія продовжує намагатися цілити по енергетичній інфраструктурі Миколаївської області.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, окремі знеструмлення в області контрольовані та пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.

Решетілов додав, що минулої доби ворог ударними безпілотниками “Shahed” бив по транспортній та цивільній інфраструктурі регіону.

Унаслідок однієї з атак в Баштанському районі постраждав 51-річний чоловік, його було госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Пошкоджено два приватні будинки.

У Миколаївському районі ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду, у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.