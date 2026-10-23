Ворог атакував Харківщину ракетами, дронами та із РСЗВ. Загинули двоє мешканців

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули. Постраждали 46 людей, зокрема дитина.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, люди загинули у Лозовій. Там постраждали 38 осіб. У Харкові поранена 47-річна жінка, а в Ізюмі зазнали поранень жінки 46 і 22 років, 60-річний чоловік і 13-річний хлопчик, отримала гостру реакцію на стрес 50-річна жінка.

На трасі Ізюм – Слов’янськ поранений 65-річний чоловік, а у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка.

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Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети;

1 РСЗВ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

126 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 15 автомобілів, 2 причепи, залізничну інфраструктуру;

В Куп’янському районі понівечено адмінбудівлю, гараж, автомобіль у сел. Шевченкове, приватний будинок в с. Зелений Гай.

В Ізюмському районі пошкоджено телятник у с. Бугаївка, комбайн в с. Вірнопілля, будинок у м. Барвінкове і приватний будинок в м. Ізюм.

У Харківському районі пошкоджено автомобіль в с. Черкаська Лозова, вантажний автомобіль, медичний заклад у м. Дергачі, складські приміщення в сел. Васищеве.

У Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, торгівельні кіоски, автомобілі в м. Лозова.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю у сел. Старий Салтів, приватний будинок, господарчу споруду у с. Мартове.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 146 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 65 951 людину.