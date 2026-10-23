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Ворог атакував Харківщину ракетами, дронами та із РСЗВ. Загинули двоє мешканців

Постраждали 46 людей. 

Ворог атакував Харківщину ракетами, дронами та із РСЗВ. Загинули двоє мешканців
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули. Постраждали 46 людей, зокрема дитина.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, люди загинули у Лозовій. Там постраждали 38 осіб. У Харкові поранена 47-річна жінка, а в Ізюмі зазнали поранень жінки 46 і 22 років, 60-річний чоловік і 13-річний хлопчик, отримала гостру реакцію на стрес 50-річна жінка. 

На трасі Ізюм – Слов’янськ поранений 65-річний чоловік, а у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка. 

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Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 ракети;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 126 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 15 автомобілів, 2 причепи, залізничну інфраструктуру;

В Куп’янському районі понівечено адмінбудівлю, гараж, автомобіль у сел. Шевченкове, приватний будинок в с. Зелений Гай. 

В Ізюмському районі пошкоджено телятник у с. Бугаївка, комбайн в с. Вірнопілля, будинок у м. Барвінкове і приватний будинок в м. Ізюм. 

У Харківському районі пошкоджено автомобіль в с. Черкаська Лозова, вантажний автомобіль, медичний заклад у м. Дергачі, складські приміщення в сел. Васищеве. 

У Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, торгівельні кіоски, автомобілі в м. Лозова. 

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю у сел. Старий Салтів, приватний будинок, господарчу споруду у с. Мартове. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 146 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 65 951 людину.

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