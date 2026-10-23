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Від вечора сили ППО знешкодили 140 із 176 російських дронів

Зафіксовано влучання на 19 локаціях, і в 13 місцях впали уламки. 

Від вечора сили ППО знешкодили 140 із 176 російських дронів

Від вечора 22 жовтня, станом на ранок 23-го, сили ППО знешкодили 140 із 176 запущених російських безпілотників. Зафіксовано влучання на 19 локаціях, і в 13 місцях впали уламки. 

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 23 жовтня (з 18:00 22 жовтня) противник атакував 176 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське», – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 140 ворожих БпЛА типу Shahed (68 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Станом на ранок 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває. 

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння уламків у 13 місцях. 

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