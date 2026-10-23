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Трьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій

В освітніх закладах дітей змушували співати російський гімн, а програми були наповнені російською пропагандою.

Трьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій
Фото: Bring Kids Back UA/Facebook

Ще трьох дітей разом з мамою вдалося повернути з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ініціативи Bring Kids Back UA.

На початку повномасштабного вторгнення хлопці жили з батьками в рідному місті, яке невдовзі окупували російські війська. Відтоді родина жила в умовах постійних обмежень і тиску з боку окупаційної влади.

За словами мами, в освітніх закладах дітей змушували співати російський гімн, а навчальні програми були наповнені російською пропагандою.

Родина також стикалася з тиском через примусову паспортизацію. Окупаційна влада вимагала від батьків оформити російські паспорти. За словами мами, ситуація в рідному місті й досі залишається складною.

Хлопці разом із мамою вже перебувають на підконтрольній території України. Після адаптації та реінтеграції, діти зможуть продовжити навчання в українських закладах освіти.

  • Ще 11 громадян України вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Частина людей потребувала медичної допомоги.
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