Трьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій

Ще трьох дітей разом з мамою вдалося повернути з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ініціативи Bring Kids Back UA.
На початку повномасштабного вторгнення хлопці жили з батьками в рідному місті, яке невдовзі окупували російські війська. Відтоді родина жила в умовах постійних обмежень і тиску з боку окупаційної влади.
За словами мами, в освітніх закладах дітей змушували співати російський гімн, а навчальні програми були наповнені російською пропагандою.
Родина також стикалася з тиском через примусову паспортизацію. Окупаційна влада вимагала від батьків оформити російські паспорти. За словами мами, ситуація в рідному місті й досі залишається складною.
Хлопці разом із мамою вже перебувають на підконтрольній території України. Після адаптації та реінтеграції, діти зможуть продовжити навчання в українських закладах освіти.
- Ще 11 громадян України вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Частина людей потребувала медичної допомоги.