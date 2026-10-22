На Сумщині ліквідували підпільні виробництва та мережу збуту алкоголю

Вилучено продукції на майже 5 млн гривень.

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На Сумщині ліквідували два підпільних виробництва та мережу збуту алкоголю. Вилучено продукції на майже 5 млн грн.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними слідства, група місцевих мешканців організували виготовлення та реалізацію фальсифікованого бурбону. Навіть розробили власну торговельну марку, без жодної реєстрації. Для виготовлення та зберігання алкоголю фігуранти використовували гаражне приміщення, а для його збуту — складські приміщення та особисті зустрічі з покупцями.

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Ще один підпільний бізнес організував місцевий підприємець – власник мережі магазинів. Злучив працівників торговельних точок, між якими розподілив функції із замовлення, приймання, фасування та продажу фальсифікованої продукції. Окремі учасники схеми контролювали залишки продукції, вели облік та організовували нові поставки.

Алкоголь постачали у великій тарі. Безпосередньо в магазинах його переливали у пластикові пляшки різного об'єму та продавали покупцям, зокрема на розлив.

Загалом правоохоронці вилучили понад 6 літрів алкогольної продукції, загальною вартістю понад 4,95 млн грн, а також тютюнові вироби, 1,9 кг тютюну, машинки для набивання сигаретних гільз, тару та інші докази.

Досудове розслідування триває.

На Закарпатті викрили підпільне виробництво алкоголю: вилучили майже 50 тонн спирту. Фальсифіковані горілку та коньяк продавали в магазинах області під виглядом продукції відомих українських брендів.