На Вінничині викрили нелегальне переправлення чоловіків за кордон

На Вінниччині правоохоронці зірвали нелегальний трансфер за кордон. 10 чоловіків виявили у схованках фури з молочним вантажем.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Вінницької області.

Транспортний засіб був завантажений палетами з молочною продукцією, розташованою таким чином, щоб забезпечити приховане розміщення та перевезення людей між ними. Так фігуранти планували доправити «клієнтів» у Молдову. Ціна незаконного перетину вартувала до 16 тисяч доларів.

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За даними слідства, до схеми причетні двоє чоловіків: 40-річний громадянин Республіки Молдова, який керував вантажівкою, та житель Вінницького району, котрий відповідав за збір «пасажирів» і мікроавтобусом доставив їх до місця пересадки у фуру. Вантажівку зупинили вінницькі правоохоронці у прикордонній смузі в Одеській області, неподалік кордону, а іноземного водія затримали.

У керманича вилучили телефон, радіостанції, через які він підтримував зв'язок з «клієнтами», блокнот із чорновими записами та гроші в різній валюті. У 10 «пасажирів» знайшли загалом 16 000 доларів, 2 000 євро та 4 000 гривень.

Затриманому іноземцю вручили підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає до 9 років ув’язнення.

Місцеперебування другого учасника схеми встановлюють. Також вирішується питання щодо запобіжних заходів для обох підозрюваних.