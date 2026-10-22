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Україна та Молдова працюватимуть над новою програмою культурної співпраці

Молдова зацікавлена в українському досвіді збереженні культурної спадщини в умовах війни та фінансування творчих проєктів. Сторони обох країн підтримали ідею започаткувати щорічний спільний культурний захід та продовжити наявні ініціативи культурної дипломатії.

CultHub
Україна та Молдова працюватимуть над новою програмою культурної співпраці
Зустріч міністерки культури України Тетяни Бережної та посла Молдови в Україні Віктора Кіріле.
Фото: mincult.gov.ua

Україна та Молдова домовилися розпочати роботу над оновленим документом, який визначить пріоритетні напрями взаємодії та спільні ініціативи обох країн у культурній сфері, повідомляє Міністерство культури України.

Нову програму культурної співпраці обговорили під час зустрічі міністерки культури України Тетяни Бережної з послом Молдови в Україні Віктором Кіріле.

Як зазначають у міністерстві, в рамках зустрічі йшлося про захист культурної спадщини в умовах російської агресії. Зокрема, про готовність України ділитися практичними механізмами збереження культурних цінностей, напрацьованими за час повномасштабної війни. За словами молдовської сторони, країна зацікавлена у вивченні українських підходів щодо розробки планів дій із захисту культурної спадщини, евакуації та зберігання культурних цінностей та реагування на кризові ситуації. 

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Крім цього, предметом розмови стали продовження роботи України, Молдови та Румунії над спільним номінаційним досьє «Культурний комплекс Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля» до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також перспективи співпраці у сфері документування та цифровізації культурної спадщини.

Додатково, сторони обговорили шляхи співпраці у напрямку креативних індустрій. Як повідомляють у відомстві, Молдова зацікавлена в ознайомленні з українським досвідом підтримки культурного підприємництва, фінансування творчих проєктів і реалізації державних програм. Ідеться про українських досвід у сферах кіно й аудіовізуального контенту, музики, сценічного та візуального мистецтва, дизайну й ремесел. 

«Обмін досвідом сприятиме розвитку креативного сектору, зміцненню культурної стійкості та розширенню можливостей для професійної взаємодії між представниками культурних і творчих спільнот обох країн», – наголошують у міністерстві.

Також представники обох країн обговорили продовження ініціативи «Читання без кордонів», яку реалізують національні бібліотеки для дітей України та Молдови; проведення Днів української культури в Молдові; й організацію виставкових проєктів, присвячених українській ідентичності.

Сторони також підтримали ідею започаткування щорічного спільного культурного заходу, який сприяв би сприятиме зміцненню українсько-молдовського партнерства.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

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