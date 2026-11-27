Ліва партія “Демократи” стала другою політичною силою, що погодилася на коаліційну угоду з партією Айзенкота “Яшар”.

Центристська партія колишнього начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкота, який намагається сформувати новий уряд, та союзницька їй ліва партія оголосили про досягнення коаліційної угоди.

Про це повідомляє France24.

Ліва партія “Демократи” стала другою політичною силою, що погодилася на коаліційну угоду з партією Айзенкота “Яшар”. У вівторок це зробила права партія “Ісраель Бейтейну” на чолі з Авігдором Ліберманом.

Реклама

У Гаді Айзенкота є час до 6 грудня (цей термін може бути продовжено ще на 14 днів), щоб сформувати уряд, який замінить кабінет виконувача обов’язків прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Жовтневі вибори не забезпечили чіткої більшості жодному з політичних блоків.

У партії “Демократи” повідомили, що в рамках коаліційної угоди отримають чотири міністерські портфелі. Серед них, зокрема, посада очільника розширеного Міністерства національної безпеки. В уряді Нетаньягу це відомство очолює представник ультраправих сил Ітамар Бен-Гвір.

Партія також отримає Міністерство праці, Міністерство зв’язку, а також Міністерство культури і спорту, до складу якого увійде новий директорат з питань демократії.

Айзенкот, Ліберман і лідер “Демокартів” Яїр Голан мають загалом 36 депутатів – це значно менше за 61, необхідний для парламентської більшості.

До блоку також входить партія “Беяхад” колишнього прем’єр-міністра Нафталі Бенета, яка має 12 місць, проте ще не підписала офіційної коаліційної угоди з “Яшар”.

У широкому таборі противників Нетаньягу, до якого належить Айзенкот, виникли розбіжності щодо того, чи варто укладати союзи з ультраортодоксальними партіями або списками, в яких переважають араби, чи, можливо, сформувати уряд національної єдності разом із правою партією Нетаньягу “Лікуд”.

Партія “Демократи” наполягала на тому, щоб Айзенкот уклав союз із двома політичними силами, де більшість становлять араби (які здобули безпрецедентну кількість місць на виборах), аби домогтися відсторонення Нетаньягу від влади.

Партія висловила несхвалення з приводу чотирьох раундів переговорів між блоком “Яшар” і “Лікудом”, що відбулися останніми днями й стосувалися можливості створення уряду єдності. Судячи з усього, жодного прориву в цьому питанні досягти не вдалося.