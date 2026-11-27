У дописі-привітанні з Днем подяки президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що винними у поразці Республіканської партії на проміжних виборах у Конгрес є автори економічного звіту, оприлюдненого перед голосуванням.

Як пише The Guardian, Трамп звинуватив Бюро економічного аналізу, яке є частиною департаменту торгівлі, у публікації свідомо неправдивої інформації щодо зростання валового внутрішнього продукту Сполучених Штатів.

Перед виборами відомство заявило, що ВВП країни додав 3,4%, але через три тижні після історичної поразки республіканців у бюро скоригували дані, оцінивши зростання ВВП у 4,3%.

Перегляд економічних показників є звичною справою для аналітиків та спеціалістів зі статистики. Попри це, Трамп вимагає негайно розпочати розслідування проти бюро за звинуваченням у тому, що ця помилка стала передумовою втрати республіканцями більшості в обох палатах Конгресу.

Упродовж свого президентства Дональд Трамп постійно називає стан справ в економіці "золотою ерою Америки". Насправді ж зростання вартості життя через війну проти Ірану стало ключовою причиною, яку озвучували виборці, пояснюючи "синю хвилю" - різку зміну вподобань навіть у традиційно республіканських штатах, які цього разу проголосували за кандидатів-демократів.