Цей закон допомагає зміцнювати безпеку кордонів і готуватися до найсерйозніших випадків штучно організованої міграції.

Дію Закону про безпеку кордонів, який допомагає Фінляндії протидіяти міграції, продовжать на два роки — до 31 грудня 2028 року.

Про це ідеться на сайті фінського уряду.

Президент Фінляндії має затвердити пропозицію уряду 27 листопада, а закон набере чинності 1 грудня.

Цей закон допомагає протистояти спробам тиску, зміцнювати безпеку кордонів і готуватися до найсерйозніших випадків штучно організованої міграції. Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен зазначила, що документ забезпечує прикордонникам можливість ефективно реагувати на такі інциденти.

Документ визначає умови, за яких уряд може обмежити прийом заяв про міжнародний захист на окремій ділянці державного кордону і поблизу нього. Для застосування цього механізму потрібне окреме рішення уряду, і його ухвалюють лише тоді, коли інших засобів недостатньо для захисту суверенітету чи національної безпеки.

Наразі закриття пунктів пропуску виявилося достатнім заходом, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів, і проблема не вийшла за межі прикордонних переходів, запевнив фінський уряд. Проте влада наголошує, що країна має бути готовою до ситуації, коли обставини можуть змінитися швидко та критично.