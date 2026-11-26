Кім пояснив необхідність посилення оборони "ядерними загрозами", які, за його словами, постійно наближаються до Корейського півострова.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав підприємства з виробництва ядерних матеріалів і закликав нарощувати ядерний арсенал країни. Це сталося після того, як Пхеньян публічно не відреагував на пропозицію президента США Дональда Трампа зустрітися під час його нещодавньої поїздки до Азії.

Про це пише The Washington Post.

За повідомленням державного агентства KCNA, Кім побував на двох підприємствах із виробництва ядерних матеріалів: одне нещодавно відкрили, інше розширюють. На оприлюднених фото видно ряди обладнання, схожого на центрифуги для збагачення урану, та зали з предметами, які можуть бути боєголовками.

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Також північнокорейський лідер відвідав базу з виробництва обладнання для ядерної енергетики та науково-дослідний інститут. Де розташовані підприємства, влада КНДР не уточнила.

Кім пояснив необхідність посилення оборони "ядерними загрозами", які, за його словами, постійно наближаються до Корейського півострова. Він також заявив, що нарощування ядерного потенціалу КНДР "у кількісному та якісному вимірах" стало незворотною реальністю.

Контекст

Аналітики вважають, що візитом Кім демонструє розвиток ядерного арсеналу та відкидає вимоги денуклеаризації як передумову для переговорів зі США. Позиція Вашингтона щодо відмови КНДР від ядерної зброї залишається незмінною.

Трамп заявляв про готовність відновити діалог із Кімом, однак їхня зустріч під час поїздки американського президента до Азії не відбулася. Раніше Кім говорив, що може повернутися до переговорів, якщо США відмовляться від "ворожої політики" та визнають статус Північної Кореї як ядерної держави.