Постраждалого вдалося врятувати. За даними українського консульства в Польщі, він із високою ймовірністю є громадянином України, польська сторона ще встановлює його особу.

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Чоловік, який увечері 25 листопада вчинив самопідпал у Варшаві, перебуває в реанімації. Його вдалося врятувати.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ України пише Інтерфакс-Україна.

За даними консульського відділу посольства України в Польщі, постраждалий із високою ймовірністю є громадянином України. Польська сторона ще встановлює його особу.

Інформацію про стан чоловіка мають надати компетентні органи та медики. Посольство вже зв’язалося з матір’ю постраждалого та готове надати їй необхідну допомогу. Ситуація перебуває на особливому контролі дипломатичної установи.

Що передувало?

Самопідпал стався поблизу Президентського палацу та Міністерства культури Польщі. Раніше польські медіа повідомили, що чоловікові 22 роки. Громадянство постраждалого підтвердив в ефірі TVP Info сенатор і колишній міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина, посилаючись на дані польського МВС.