Варшава висунула цю ідею для обговорення під час зустрічі послів країн-членів військового блоку в Брюсселі цього понеділка.

Польща звернулася до союзників із пропозицією розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, якщо вони прямують у бік країн НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що Варшава висунула цю ідею для обговорення під час зустрічі послів країн-членів НАТО в Брюсселі цього понеділка. Деякі країни підтримали пропозицію, проте дискусія мала попередній характер, і жодного рішення ухвалено не було.

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Минулого тижня російський реактивний безпілотник та дві ракети впали на польській території, снаряди Варшава не збивала. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що ракети могли цілити у військові навчання "Коаліції охочих".

За підсумками зустрічі в НАТО повідомили, що направлять до Польщі літак системи дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) для моніторингу східних регіонів країни, а також розглянуть можливість розгортання додаткових сил і засобів.

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Як зазначають джерела, під час обговорення в Брюсселі не розглядалися деталі того, які саме сили та засоби НАТО могли б бути залучені в разі ухвалення такого рішення.

За словами співрозмовників, для реалізації цього сценарію Києву, ймовірно, довелося б надавати попередження та відкривати свій повітряний простір для сил Альянсу. Крім того, такий крок потребував би одностайної згоди всіх союзників (якої наразі немає), а також координації з боку вищого військового командування НАТО.

“Ця дискусія триває. Вона почалася не сьогодні, а триває вже досить давно. Але, на мою думку, жодна країна самотужки, очевидно, не здатна цього зробити”, – заявив в ефірі радіостанції RMF FM Косіняк-Камиш, відповідаючи на запитання про можливість перехоплення ракет до того, як вони увійдуть у повітряний простір НАТО

Косіняк-Камиш зазначив, що бачить з боку союзників “більшу готовність обговорювати це питання”, проте поки що немає “рішучості” діяти.

За словами співрозмовників, таке рішення також несе ризики, оскільки може зробити військовий блок стороною конфлікту. Це та межа, яку Альянс досі ретельно уникав перетинати.

Водночас почастішання випадків диверсій у Європі порушує питання про те, де саме Альянс має провести “червону лінію” у відповідь на загрозу з боку Росії, що спонукає деяких посадовців закликати до більш рішучих дій.

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“Ракета або безпілотник, що наближаються до нашого повітряного простору, вже становлять для нас пряму загрозу. На мою думку, збиття ракети над територією України на прохання самої України підпадає під визначення самооборони”, – заявив в ефірі Польського радіо міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.